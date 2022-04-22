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Украинские войска и националистические батальоны на Донбассе гарантировано ждет новый котел, однако командование ВСУ упрямо не отводит подразделения из региона. Издание «Взгляд» рассказало о причинах подобных действий.

Авторы напомнили, что в настоящий момент только на участке Курахово – Авдеевка находится примерно 40 тысяч военнослужащих ВСУ. Также около 20 тысяч бойцов дислоцируются в Краматорске и Славянске. Целью российских войск является их дробление на несколько небольших частей, а также окружение и уничтожение.

Несмотря на многочисленные предупреждения западных экспертов о скором окружении донбасской группировки, президент Украины Зеленский не торопится выводить войска. Он наивно полагает, что избежать котлов поможет западное оружие. США и НАТО действительно постоянно обещают все новые поставки, однако перебросить вооружение на Донбасс в существующих условиях весьма сложно.

Еще одна причина, по которой Зеленский не отводит войска, кроется в их боевом духе. Националистические батальоны, которые дислоцируются на Донбассе, готовы биться за каждый метр, примером чему стал Мариуполь. Поэтому командованию нужно лишь вовремя пообещать, что оно сделает все возможное для оказания помощи нацбатам, чтобы вдохновить их на нецелесообразное, но ожесточенное сопротивление.

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