Украинский президент Владимир Зеленский в последнее время все чаще позволяет себе хамские высказывания в адрес НАТО. При этом все его заявления остаются безнаказанными. Недавно он позволил себе очередное грубое высказывание в адрес Генсека ООН Антониу Гутерриша. Подробности передает издание МК.

Генсек ООН недавно посетил Россию и Украину. Но в Москву он приехал в первую очередь. В Кремле он встретился с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Только после этого он отправился в Киев. Но такую очередность рабочих визитов на Украине жестко раскритиковали.

Владимир Зеленский заявил, что Гутерриш действует “нелогично”. Он заявил, что от Запада вообще нет “реальной помощи”, а «Украина – не страна для трагических селфи».

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк вообще назвал НАТО «слабой организацией».