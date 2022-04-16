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Портал «Военное обозрение» собрал публикации в иностранной прессе о гибели российского ракетного крейсера «Москва». Напомним, что корабль затонул во время буксирования в Севастополь из-за сильного шторма.

Так, эксперты издания France24 уверены, что потеря флагмана Черноморского флота вынудит Россию задействовать в ходе специальной операции на Украине более мощное оружие. Они также отмечают, что РФ сейчас применяет далеко не все имеющиеся у нее возможности.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс пишет, что «Москва» – не новый корабль, ему более четырех десятилетий, однако на борту крейсера использовалось весьма мощное вооружение. Автор публикации также сообщил, что пока неизвестно, по какой именно причине произошла детонация боеприпасов. Но если причиной стал удар Киева, то украинская разведка сработала весьма эффективно.

Издание The Guardian опубликовало мнение эксперта по РФ Майкла Кофмана, отметившего, что «Москва» – наиболее значительный погибший военный корабль с 1982 года, когда британская субмарина потопила аргентинский крейсер «Генерал Бельграно».

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