Пользователи Twitter восхитились смелостью украинской бабушки, которая вышла на встречу украинским солдатам с красным флагом.

Процесс был запечатлен на видео, которое опубликовал заместитель постпреда России в женевском офисе ООН Александр Алимов. На кадрах видно, как жительница Украины вместе со своим мужем вышла к украинским военным с красным флагом. Солдат передал женщине продукты, забрал у нее флаг и начал топтать.

После этого бабушка заявила, что помощь принимать не будет, а за красный флаг воевали еще ее родители. Ситуация восхитила иностранных пользователей. Они поддержали женщину, отметив ее смелость.

Один из пользователей написал: “Какой храбрый человек выступил против фашизма”.

Anduseyl прокомментировал: “Бабушка, вы одна на миллион. Люблю вашу храбрость!”.

Многие пользователи стали переживать за судьбу бабушки, опасаясь, что боевики ВСУ могут нанести ей вред.