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Запись разговоров между иностранными журналистами показывает, что никаких доказательств «расстрелов мирных граждан Чернигова» и «зверств» российских военных обнаружено не было. Репортеры из Би-би-си и других информационных служб не смогли заснять в городе «ничего интересного», передает РЕН ТВ.

Корреспонденты сообщили, что приехали раньше остальных, но никаких фактов насилия российских военных над мирным населением найти не смогли.

В то же время Киев продолжает распространять заявления об «убийствах людей в очереди за хлебом» и прочие страшилки. Ранее их опроверг представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он пояснил, что окна в зданиях, находящихся рядом с местом события, остались целыми, что нереально. Кроме того, отсутствуют всякие следы разрыва боеприпасов.

«Все погибшие люди — жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры — очередная постановка СБУ», – подчеркнул Конашенков.

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