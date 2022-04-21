Россия испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» угрожает Западу, пишут европейские и американские СМИ. Паника после тестового запуска МБР поднялась не только в Великобритании, но и в Соединенных Штатах.

Так, британское издание The Sun пугает граждан способностью «Сармата» накрыть всю территорию страны всего лишь одним ударом. Также журналисты таблоида отмечают, что МБР может ликвидировать восточное побережье США.

В Соединенных Штатах также называют испытания угрозой и присваивают «Сармату» собственные имена. Среди них – «Сатана-2» и даже «замаскированный дьявол». Средства массовой информации сходятся во мнении, что использование новой ракеты позволит России ввергнуть США в пучину ада.

Информационное агентство Reuters подсчитало, что испытания были проведены почти через два месяца после начала специальной операции ВС РФ на Украине, а также сделало вывод, что Москва решила запугать Запад и предотвратить возможные агрессивные действия с его стороны.