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Испытанные Россией межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» вполне достойны названия «Сатана-2». После поступления на вооружение ВС РФ они станут эффективной заменой МБР «Воевода», которые по классификации НАТО называются «Сатана», уверены западные эксперты.

Белый дом также отреагировал на испытания новейших российских ракет. Уже спустя пару часов после тестового пуска «Сармата» официальный представитель президента США Джен Псаки высказалась в том духе, что хоть РФ и продемонстрировала столь грозное оружие, масштаб ее ядерных испытаний не окажет никакого влияния на внешнеполитические решения Вашингтона.

Напомним, что тестовый запуск «Сармата» подтвердил соответствие характеристик ракеты заявленным параметрам. Предполагается, что серийное производство МБР стартует уже осенью текущего года.

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