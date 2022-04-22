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Западные СМИ продолжают паниковать после испытаний российской МБР «Сармат» на космодроме Плесецк. Они называют новую ракету «Сатаной-2», «самым смертоносным ядерным оружием», а также заявляют, что она внушает «леденящий душу» ужас.

Президент РФ Владимир Путин назвал испытания знаменательным событием в развитии перспективных вооружений, а также отметил, что «Сармат» неуязвим перед любыми современными системами ПРО.

«Кремль утверждает, что непревзойдённая ракета со скоростью 16 000 миль в час, которая разрабатывалась в течение многих лет, может уничтожить Великобританию, поразить любую цель на земле и нести 12 ядерных боеголовок. Это одна из российских ракет нового поколения, которую Путин назвал непобедимой, к которой также относятся гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Авангард»», – написал британский таблоид Daily Mail.

Издание The Sun сообщило, что всего одной ракеты «Сармат» достаточно, чтобы накрыть всю Великобританию целиком.

Впрочем, нашлись и журналисты, высказавшие другую точку зрения. К примеру, аналитик Джек Уотлинг в своей публикации для агентства «Рейтерс», заявил, что испытания стали лишь «символическим событием»:

«Время проведения испытаний отражает желание россиян показать что-то в качестве технологических достижений в преддверии Дня Победы, в то время как многие их технологии не дали результатов, на которые они надеялись», – написал он.

Впрочем, подобных мнений очень мало, так как подавляющее большинство экспертов сумели оценить реальную мощь ракеты «Сармат».

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