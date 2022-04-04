Посол России в Турции Алексей Ерхов уверен, что Запад собственными руками уничтожает свои ценности при попытке унизить Россию. Такое мнение он высказал в интервью газете Aydinlik.

Дипломат отметил, что ему часто задают вопрос, как Россия будет выживать в период действия санкции. Посол заявил, что Россия уже много раз попадала под санкционные ограничения. Он отметил, что Турция тоже находилась под санкциями при президенте Мустафе Кемале Ататюрке. Но ничего страшного не случилось, “все выжили”.

При этом Ерхов отметил, что России открыто объявлена тотальная экономическая война. Дипломат прокомментировал: «Россию хотят удушить. Но, пытаясь раздавить Россию, западная цивилизация, по сути, растоптала ценности и принципы, на которых она зиждется».

Посол отметил, что теперь Западу доверять нельзя, так как каждый знает, что собственность может быть арестована, резервы украдены. Сама Турция отказалась поддерживать санкции в отношении России.