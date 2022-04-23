Заместитель командира националистического батальона «Азов» (запрещен в России) с позывным «Калина» ранее неоднократно заявлял, что в подземных коммуникациях металлургического комбината «Азовсталь» скрываются не только военные, но и гражданские.

В эфире британского ТВ он пожаловался, что бытовые условия в подземельях ужасные, что не хватает воды и пищи, практически нет боеприпасов для дальнейшего ведения боевых действий.

Журналисты из Великобритании попросили показать мирных граждан, скрывающихся на «Азовстали», заинтересовавшись их судьбой, однако «Калина» не стал этого делать. Он заявил, что гражданские находятся отдельно от военных «в другой половине предприятия». Столь уклончивый ответ навевает мысли о том, что все разговоры «азовцев» о мирном населении на заводе – всего лишь очередная провокация.