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Новый пакет санкций против России, который подготовил Евросоюз, слишком слабый. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Подробности передает РИА Новости.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен 5 апреля предложила новый пакет санкций против России, который включает в себя введение запрета на импорт угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год, запрета пересечения границы для российских и белорусских автоперевозчиков, запрета входа российских кораблей в порты ЕС, полного запрета на сделки с участием четырех российских банков. Также не исключается введение санкций против российских нефти и газа.

Но заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский считает, что такого усиления недостаточно. Польша настаивает, чтобы было введено полное эмбарго на все углеводороды из России. Также он отметил, что Польша будет бороться за “полную и твердую, а не временную конфискацию российских активов.

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