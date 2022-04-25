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Оказавшиеся в плену у российского спецназа боевики с «Азовстали» начали давать показания и рассказали много интересного о происходящем на комбинате. Они также выдали местоположение остальных подразделений в подземных бункерах предприятия.

Один из пленных подробно рассказал, что все боевики на «Азовстали» разбиты на небольшие группы по 20-30 человек в каждой. Причем большинство в них составляют националисты батальона «Азов» (запрещен в России). Они контролируют действия военнослужащих морской пехоты и пограничников, не давая им возможности сложить оружие.

Кроме того, пленные на карте показали точные места, в которых затаились отдельные группы и командование батальона. Помещения расположены непосредственно под цехами, в них боевики скрываются, но из-за отсутствия воды и пищи их положение является критическим. Не исключено, что полученные данные позволят ВС РФ завершить зачистку комбината от нацистов.

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