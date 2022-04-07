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США пытаются создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе новый плацдарм с «ударной» зоной вокруг Австралии. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что Америка переносит в регион силы своего будущего воздействия. Сейчас там создается зона напряжения вокруг Австралии. Все это делается с целью, чтобы появилась еще одна возможная “ударная” зона.

Напомним, что 16 сентября 2021 года США, Великобритания и Австралия заключили соглашение о создании нового партнерства в области безопасности. Сразу же после заключения договоренностей блок AUKUS подписал соглашение о поставке Австралии атомных подлодок.

США уже заложили в оборонный бюджет на 2022 год $7,1 млрд инвестиций. Они будут направлены на оптимизацию «присутствия, возможностей и операций» сил США в Индо-Тихоокеанском регионе.

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