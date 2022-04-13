Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление советника главы МВД Украины Вадима Денисенко. Ранее Денисенко заявил о своем намерении «выбить показания» из главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

В своем Telegram-канале Захарова сравнила такую тактику с британской схемой. Она заявила: «Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно».

Ранее Вадим Денисенко отметил, что в МВД Украины не готовы у обмену Медведчука. Советник прокомментировал: «Когда мы говорим о Медведчуке, то на самом деле, мне кажется, было бы правильно сделать две вещи: как минимум, чтобы он дал определенные показания, потому что он обладает огромным объемом информации про то, кто, кому и сколько давал из РФ для создания пятой колонны, для создания движения коллаборантов».