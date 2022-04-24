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На японском телевидении вышло интервью с девочкой из Мариуполя, рассказавшей правду обо всем, происходившем в городе. Она потеряла бабушку и маму во время одного из многочисленных обстрелов, но все же согласилась пообщаться с иностранными журналистами.

Девочка уверенно заявила, что удары по жилой инфраструктуре и мирным жителям наносились националистическим батальоном «Азов» (запрещен в России). Журналисты попытались выяснить причину такой уверенности и поинтересовались, почему ребенок считает, что обстрелы производились не ВС РФ. Юная жительница Мариуполя ответила, что на тот момент российских войск еще не было в городе.

Также девочка рассказала, что российские военнослужащие спасли ее от гибели под обстрелами и проявили заботу. Она поблагодарила их за это и за возможность покинуть Мариуполь.

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