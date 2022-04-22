Заявление МИД РФ о праве на уничтожение военных грузов на Украине распространяется не только на автомобильный транспорт и железнодорожные эшелоны, но еще и на транспортные самолеты США и НАТО. Входя в украинское воздушное пространство, они автоматические превращаются в законные цели для ВС России, заявил политолог Марат Баширов.

Так он прокомментировал высказывание представителя МИД РФ Сергея Кошелева о том, что транспорты НАТО на Украине представляют собой законную добычу ВС РФ.

Кошелев напомнил, что Вашингтон накачивает Украину оружием с самого начала спецоперации ВС РФ, а также предпринимает все возможные меры для изоляции России. Однако она не будет безучастно наблюдать за поставками вооружений.

Политолог Баширов в беседе с журналистами портала “Южный Федеральный” отметил, что транспортные самолеты, которые США и НАТО отправляют на Украину с оружием, будут моментально уничтожаться при входе в воздушное пространство страны.