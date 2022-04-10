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Киев в очередной раз попытался вывезти из Мариуполя главарей нацистского батальона «Азов» (запрещен в России). Но и эта попытка, для которой было использовано гражданское украинское судно, завершилась провалом.

Сухогруз «Апачи» изначально шел в караване судов к Керченскому проливу. Однако в 22:38 он неожиданно изменил курс и совершил попытку прорыва в Мариуполь. На требования ответить пограничным кораблям судно не отвечало.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что на берегу в Мариуполе были замечены сигнальные костры. Сухогруз же передавал в эфир фразу «Я “Маньяк”, иду к тебе». Он проигнорировал предупредительные выстрелы из артиллерийских орудий и поэтому был нанесен удар на поражение. В результате прямого попадания загорелась корма и сухогруз был вынужден лечь в дрейф. Также экипаж судна сразу же вышел на связь и подчинился российским пограничникам.

В результате обстрела пострадавших на сухогрузе не выявили. Сейчас он вместе с экипажем конвоируется в порт Ейск.

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