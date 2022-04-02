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Киев допустил серьезную ошибку, сделав безоглядную ставку на Запад, считают журналисты американского издания The Wall Street Journal. Они поясняют, что если бы президент Украины Зеленский прислушался к российскому лидеру Владимиру Путину, то спецоперации ВС РФ вполне можно было бы избежать.

Авторы публикации напомнили, что в декабре прошлого года Россия представила свои предложения по гарантиям безопасности, одним из пунктов которого был отказ НАТО от приема в свои ряды Грузии и Украины. Однако Соединенные Штаты лишь тянули время, не желая принимать условия Москвы.

Европейские лидеры неоднократно заявляли, что Украина в НАТО не попадет. Канцлер Германии Олаф Шольц даже рекомендовал Зеленскому отказаться от возможного через много лет вступления самостоятельно. Но тот решил по-своему, что и вынудило Россию начать специальную военную операцию на территории соседнего государства.

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