19 февраля 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц предлагал президенту Украины Зеленскому отказаться от вступления страны в Североатлантический альянс. Также он советовал объявить о нейтралитете и заключить соглашение о гарантиях с ФРГ, Соединенными Штатами и Россией. Американский лидер Джо Байден был готов подписать этот договор, пишет Wall Street Journal.

Журналисты также приводят ответ Зеленского. Украинский лидер заявил, что не намерен отказываться от вступления в НАТО, так как подавляющее большинство граждан государства его не поймут. Немецкие чиновники тогда отчетливо поняли, что надежды на мирное урегулирование конфликта на оправдаются, и были совершенно правы.

Сейчас Зеленский уже не хочет в НАТО и признает, что в Альянс Украину не возьмут. Он проводит переговоры с целым рядом стран о предоставлении гарантий безопасности, чтобы объявить о нейтралитете и внеблоковом статусе Киева.