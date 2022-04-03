Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

19 февраля 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц предлагал президенту Украины Зеленскому отказаться от вступления страны в Североатлантический альянс. Также он советовал объявить о нейтралитете и заключить соглашение о гарантиях с ФРГ, Соединенными Штатами и Россией. Американский лидер Джо Байден был готов подписать этот договор, пишет Wall Street Journal.

Журналисты также приводят ответ Зеленского. Украинский лидер заявил, что не намерен отказываться от вступления в НАТО, так как подавляющее большинство граждан государства его не поймут. Немецкие чиновники тогда отчетливо поняли, что надежды на мирное урегулирование конфликта на оправдаются, и были совершенно правы.

Сейчас Зеленский уже не хочет в НАТО и признает, что в Альянс Украину не возьмут. Он проводит переговоры с целым рядом стран о предоставлении гарантий безопасности, чтобы объявить о нейтралитете и внеблоковом статусе Киева.

Вам может понравиться

Сенатор Бондарев: На Ближнем Востоке США зарекомендовали себя ненадежным партнером

Отношения между государствами Ближнего Востока и Соединенными Штатами заметно ухудшились. Объясняется это действиями Вашингтона, показавшего себя совершенно ненадежным партнером, заявил сенатор Совета Федерации Виктор Бондарев. Глава комитета по обороне пояснил,

Минобороны РФ: Морские якорные мины «Изделие 730» состоят только на вооружении ВМС Украины

Заявления Киева о «российских дрейфующих минах» поражают своей некомпетентностью и глупостью. Украина нагло пытается переложить на РФ собственную вину и тем самым уйти от ответственности за создание серьезной минной опасности,

Белый дом: власти России искусственно поддерживают рубль

Российская валюта не может быть объективным индикатором экономической ситуации в стране. Власти России “накачивают рубль” и поддерживают его искусственно. Об этом заявила представитель Белого дома Кейт Бедингфилд во время брифинга.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 апреля – ясно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 3 апреля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 апреля – переменная облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 апреля – небольшая облачность, до 6 °C | Королев: погода, 3 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 3 апреля – небольшой снег, до -1 °C | Армавир: погода, 3 апреля – пасмурно, до 19 °C |