Журналисты издания Wall Street Journal рассказали о том, как диалог между представителями США и Саудовской Аравии полностью провалился.

Теперь о партнерских отношениях между странами придется забыть. Все началось после того, как американский президент Джо Байден пообещал сделать их Саудовской Аравии изгоя из-за убийства в стране журналиста Джамаля Хашогги.

Результатом таких угроз стал отказ Саудовской Аравии выполнять просьбу Вашингтона по наращиваю объемов добываемой нефти.

Пик конфликта произошел в тот момент, когда наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд “накричал” на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Причиной такого срыва стало упоминание советником убийства Хашогги. После этого принц арабского государства сообщил о том, что Вашингтон может забыть о вопросе по наращиванию добычи ископаемых.