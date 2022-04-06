Санкции против России в будущем могут создать ей проблемы, однако в ближайшее время коллапса экономики РФ ожидать точно не стоит, считает американский эксперт Филип Николс, представляющий Пенсильванский университет.

Профессор пояснил, что несмотря на постоянное ужесточение санкций, интенсивность их воздействия на экономику РФ остается весьма низкой. В краткосрочной перспективе это вряд ли приведет к ее разрушению.

Одновременно с этим Николс, слова которого приводит издание The Washington Post, считает санкционные меры мощным фундаментальным ударом. Последствия которого Россия ощутит в будущем. В текущем же году ожидается сокращение экономических показателей РФ не более, чем на 10 процентов.