Все благородные заявления американских властей о том, что каждая страна имеет право определять свою внешнюю политику, являются лицемерием. Никаких реальных оснований под собой они не имеют. Весь мир видит, что Запад находится под прямым давлением Вашингтона. Об этом заявила журналистка Катрина ван ден Хювел в статье для The Washington Post.

Автор публикации убеждена, что США ввели санкции против России, чтобы использовать их в качестве «дубинки» против Венесуэлы, Никарагуа и Кубы. Все санкции разработаны с целью, чтобы косвенно ударить и по странам с экономическими связями с Москвой.

Журналистка отметила, что Вашингтон хочет утвердить порядок, который будет основан на установленных им правилах. Но при этом США могут эти правила не соблюдать.