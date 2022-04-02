Китайский WeChat рассказал о продуктах питания, которые в сочетании с рисом способны принести организму пользу. Благодаря им человек может защитить себя от тяжелых недугов и продлить годы жизни.

Сообщается, что к таким продуктам относятся овес, который очищает кровеносные сосуды, бурый рис, позволяющий эффективно контролировать вес, обеспечивающее здоровье ЖКТ и поддержание красоты пшено, а также замедляющие старение черный и фиолетовый виды риса.

Кроме того, полезной добавкой в вареную рисовую кашу станут батат, который избавляет от запоров и чистит кишечник, и благотворно влияющая на сердце фасоль.

Использование этих продуктов в сочетании с рисом дает возможность по максимуму использовать их полезные свойства, отмечают авторы поста.