В ходе зачистки Мариуполя на задворках здания прокуратуры города были обнаружены мусорные контейнеры с телами «азовцев» (боевики националистического батальона «Азов», который запрещен в России), сообщил телеграм-канал WarGonzo.

Военнослужащие подразделения «Сомали» Народной милиции ДНР, которые осуществляли зачистку, рассказали о столь страшной находке. Они предположили, что боевики таким образом избавлялись от тел своих «побратимов» – просто выбрасывали их в мусорные контейнеры.

Напомним, что по данным Минобороны РФ, почти 1500 тысячи военнослужащих ВСУ и боевиков нацбатов уже сдались в плен. В Мариуполе остается около 2,5 тысяч военных, которые окопались на заводе «Азовсталь».