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В рамках спецоперации РФ на территории Луганской народной республики на позиции ВСУ обрушились массированные удары реактивных систем «Смерч», «Град» и «Ураган». Это позволило уничтожить большую часть опорных пунктов и укрепленных районов, которые выстраивались на протяжении последних 8 лет, рассказал телеграм-канал WarGonzo.

В результате мощной атаки многие военнослужащие ВСУ приняли решение сложить оружие. Только за последние сутки в плен сдались 170 бойцов националистических формирований.

Ранее уполномоченная по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщала о непрекращающихся обстрелах населенных пунктов республики со стороны ВСУ. Также она отметила, что с начала спецоперации более 500 украинских военных добровольно сложили оружие.

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