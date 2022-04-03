В рамках спецоперации РФ на территории Луганской народной республики на позиции ВСУ обрушились массированные удары реактивных систем «Смерч», «Град» и «Ураган». Это позволило уничтожить большую часть опорных пунктов и укрепленных районов, которые выстраивались на протяжении последних 8 лет, рассказал телеграм-канал WarGonzo.

В результате мощной атаки многие военнослужащие ВСУ приняли решение сложить оружие. Только за последние сутки в плен сдались 170 бойцов националистических формирований.

Ранее уполномоченная по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщала о непрекращающихся обстрелах населенных пунктов республики со стороны ВСУ. Также она отметила, что с начала спецоперации более 500 украинских военных добровольно сложили оружие.