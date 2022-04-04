Российские ВС и украинская армия стягивают силы из-под Чернигова и Киева к Донбассу, где совсем скоро может состояться самое масштабное сражение двадцать первого столетия. Телеграм-канал WarGonzo рассказал о состоянии войск перед решающей битвой.

ВС РФ ранее вывели войска из-под украинской столицы и Чернигова, затеяв перегруппировку сил. Подавляющее большинство подразделений отправилось на восток, где до сих пор находятся самые боеспособные силы неонацистов.

У ВСУ ситуация несколько сложнее. Они серьезно потеряли в мобильности, так как большая часть нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов, снабжающих армию топливом, уже уничтожены. В то же время, в Краматорске и Славянске сейчас находится группировка войск, численность которой составляет около 50-60 тысяч военнослужащих. Также к Донбассу перемещаются силы изо всех концов страны, поэтому можно ожидать на участие в сражении как минимум 100 тысяч националистов.

Эксперты уверены, что на Донбассе этой весной будет невероятно жарко, но исход сражения скорее всего определится в минимальные сроки.