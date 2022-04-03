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В феврале немецкий канцлер Олаф Шольц предпринял «последнюю попытку» предотвратить вооруженное столкновение на Украине, но потерпел неудачу. Президент Зеленский не стал прислушиваться к его рекомендациям, пишет американское издание Wall Street Journal.

Шольц предложил Владимиру Зеленскому пойти на компромисс – объявить о нейтралитете Украины и отказаться от вступления в Североатлантический альянс. При этом Киеву были готовы предоставить гарантии безопасности не только Берлин, но и Вашингтон с Москвой.

Зеленский отказался прислушиваться к Шольцу и не захотел заключать широкое соглашение по безопасности. Было это 19 февраля. После отказа украинского лидера Шольц предпринял также попытку организовать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, однако и здесь он потерпел неудачу. А уже 24 февраля началась спецоперация РФ, которой Зеленский мог избежать.

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