В феврале немецкий канцлер Олаф Шольц предпринял «последнюю попытку» предотвратить вооруженное столкновение на Украине, но потерпел неудачу. Президент Зеленский не стал прислушиваться к его рекомендациям, пишет американское издание Wall Street Journal.

Шольц предложил Владимиру Зеленскому пойти на компромисс – объявить о нейтралитете Украины и отказаться от вступления в Североатлантический альянс. При этом Киеву были готовы предоставить гарантии безопасности не только Берлин, но и Вашингтон с Москвой.

Зеленский отказался прислушиваться к Шольцу и не захотел заключать широкое соглашение по безопасности. Было это 19 февраля. После отказа украинского лидера Шольц предпринял также попытку организовать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, однако и здесь он потерпел неудачу. А уже 24 февраля началась спецоперация РФ, которой Зеленский мог избежать.