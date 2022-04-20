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Череда отмены концертов комика Нурлана Сабурова переместилась из США в Израиль. Выступления артиста отменили в четырёх городах страны. Информация об этом появилась на официальном сайте Сабурова.

В чём причина отмены концертов в Тель-Авиве, Беэре Шеве, Хайфе и Ашдоде не уточняется. Билеты на них не продаются, а напротив каждого города в расписании указано, что выступление отменено. В Израиле Сабуров должен был выступать в конце апреля и начале мая.

Ранее выступления комика прошли со скандалами в США. На одном из концертов на сцену выбежала девушка в белом платье с красными пятнами, выступая против специальной военной операции на Украине. Охранники вывели девушку, а Сабуров пошутил про месячные. Вскоре стало известно, что ещё один концерт в США, который планировал артист, был отменён.

До этого на концертах в Соединённых Штатах комик отказывался высказываться о специальной военной операции России на Украине, как того требовали зрители.

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