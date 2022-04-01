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В Правительстве РФ поддержали законопроект Минэкономразвития об упрощении получения вида на жительства иностранными специалистами. Об этом сообщили “Ведомости”.

Если высококвалифицированные иностранные специалисты уже работают и платят налоги в России, они смогут оформить ВНЖ бессрочно. В остальных случаях он будет выдаваться только на срок действия разрешения на работу.

В случае одобрения законопроекта иностранные специалисты столкнутся с рядом ограничений. Для получения ВНЖ на льготных условиях иностранец должен зарабатывать не менее 750 000 рублей в квартал.

Инициаторы законопроекта отметили, что такие изменения необходимы на фоне «неблагоприятных демографических тенденций» и изменения «структурных потребностей в рабочей силе» из-за введения новых технологий производства. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 сентября текущего года.

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