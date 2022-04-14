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Сервис “Кинопоиск” представил тизер сериала «Нулевой пациент». В сюжете речь пойдет о первой вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в детской больнице в 1988 году.

Режиссерами картины стали Сергей Трофимов и Евгений Стычкин. Премьера сериала состоится на «Кинопоиске», но дата релиза пока не сообщается.

История рассказывает о том, как врач детской больницы в Калмыкии Кирсан Аюшев начал подозревать заражение ВИЧ у нескольких пациентов, но остальные врачи не прислушались к нему. Главный герой тайно отправил анализы пациентов в Москву, где подтвердили факт заражения. После этого Кирсан Аюшев начинает совместно с Дмитрием Гончаровым, являющимся специалистом по малоизвестной в СССР «экзотической» болезни, изучение патологии.

Никита Ефремов, исполнивший роль Гончарова заявил: «Я буду рад, если после просмотра зрители будут бережнее относиться к тем, кто болен ВИЧ. Надеюсь, возникнут какие-то положительные сдвиги».

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