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Мера, которая поможет продавцам и покупателям. Так в Минпромторге РФ прокомментировали собственную инициативу разрешить выпуск автомобилей с пониженными экологическими требованиями.

Проект нормативного акта, который утверждает новые правила, уже разработан и в ближайшее время может быть принят. В частности, он предполагает, что требования для автопроизводителей смягчат до 1 февраля 2023 года. Впрочем, в случае необходимости срок действия продлят, отмечают в ведомстве.

По мнению авторов идеи, снижение экологических требований к российским автомобилям снизит их себестоимость. То есть и для предприятий, и для конечных потребителей они будут обходиться дешевле, чем сейчас.

Ранее в СМИ сообщалось, что некоторые автопроизводители уже собрали несколько партий автомобилей экологического стандарта “Евро-2”. Но сейчас их нельзя поставить на учёт в России, поскольку они не соответствуют действующим нормативам.

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