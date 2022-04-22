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Минный тральщик советского образца не устоял перед сверхзвуковой противокорабельной ракетой, выпущенной истребителем Су-30. Боезаряд угодил точно в борт кораблю и пробил в нем дыру, по размеру сопоставимую с легковым автомобилем, пишет портал Avia.Pro.

Речь идет о государственных испытаниях противокорабельных ракет «БраМос», недавно проведенных в Индии. В качестве цели для них был использован минный тральщик, который страна приобрела еще во времена СССР. Выпущенный боезаряд прошил корабль насквозь, не оставив ему ни единого шанса на выживание.

«БраМос» — это сверхзвуковые крылатые ракеты воздушного базирования, разработанные специально для поражения наводных целей. В ходе испытаний их запуск производился с истребителей Су-30, принадлежащих индийским ВВС и оказался чрезвычайно успешным. Кроме того, выяснилось, что боезаряд практически невозможно обнаружить до момента попадания в цель, так как летит он на минимальной высоте.

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