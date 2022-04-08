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Натовский боевой самолет тайно проник в воздушное пространство России, причем в качестве прикрытия использовал пассажирский лайнер авиакомпании Air Serbia. Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич, который теперь собирается отправить запросы по поводу инцидента в РФ и Североатлантический альянс.

Он заявил, что речь скорее всего идет об истребителе Eurofighter Typhoon либо F-15. Пилот пассажирского самолета пояснил, что боевая воздушная машина НАТО пересекла границу РФ, скрывшись под лайнером.

Службе контроля полетов РФ сообщила о наличии рядом с пассажирским бортом неизвестного самолета и попросила выяснить, какой именно истребитель проник в воздушное пространство России. Однако боевая машина резко сменила курс и исчезла за горизонтом.

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