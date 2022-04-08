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Президент Сербии Александр Вучич рассказал о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и опроверг все обвинения, выдвигаемые против РФ западными странами.

Он сообщил, что разговор с Путиным получился содержательным, российский лидер говорил спокойно, «стабильно и рационально». Это говорит о том, что Запад по своему обыкновению просто продвигает лживые нарративы.

«Я не могу принять и не приму тот подход, при котором его называют Гитлером или используют новые англоязычные выражения… когда хотят сказать, что он сумасшедший», – цитирует сербского лидера РИА Новости.

Вучич отметил также, что по всем темам, которые обсуждались в разговоре, президенты пришли к согласию, что для Сербии является чрезвычайно важным.

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