На Украине зафиксировано первое боевое применение барражирующих боеприпасов Switchblade, поставку которых ранее анонсировал Вашингтон. Известно, что США продолжать отправлять в Киев эти беспилотники, сообщил портал Avia.Pro.

Ранее стало известно, что Вашингтон намерен отправить на Украину по 100 беспилотных аппаратов Switchblade 300 и Switchblade 600. Последние представляют собой тяжелую версию, разработанную специально для уничтожения бронетехники и артиллерийских вооружений. Киев уже отчитался об использовании таких БПЛА в ходе боевых действий.

В США первое применение ВСУ барражирующих боеприпасов комментировать не стали. Все дело в том, что Вашингтон держит в тайне характеристики своих дронов-камикадзе и ключевые особенности их боевого использования.