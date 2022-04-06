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Российские военнослужащие взяли под контроль город Снигиревку в Николаевской области. Сейчас они проводят мероприятия по демилитаризации населения. Подробности сообщает издание «Военное обозрение».

Оказалось, что ВСУ перед уходом полностью вооружили местное население. В городке с численность 12 500 человек был обнаружен целый арсенал оружия. Украинские солдаты просто раздавали его бесконтрольно.

Командование ВСУ приказало местным жителям самостоятельно обороняться. Украинские военные заявили, что они отступают временно, а потом вернутся назад. Не исключено, что они рассчитывают на повтор ситуации с Киевом. Тогда российские войска вышли из населенных пунктов под Киевом после удержания позиции в течение месяца.

В Снигиревке были найдены тонны боеприпасов и сотни единиц различного вооружения, среди которых огнеметы, гранатометы, западное стрелковое оружие. Все это было в домах местных жителей, в подвалах и на чердаках.

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