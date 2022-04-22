ВСУ в очередной раз нанесли удар по территории ДНР с применением кассетных боеприпасов. Портал Avia.Pro сообщает, что для этой цели были использованы реактивные системы залпового огня «Смерч».

Атака 300-миллиметровыми реактивными снарядами проводилась из района Светлодарска, где дислоцируются украинские войска. Камера видеонаблюдения в Шахтерске зафиксировала множественные взрывы, подтверждающие применение именно кассетных боеприпасов, запрещенных на международном уровне.

Информации о погибших и пострадавших в настоящий момент нет. Удар по Шахтерску, по мнению экспертов, Киев уже не сможет назвать атакой на позиции ВС РФ или Народной милиции, а также попытками уничтожить боевую технику. Данный удар является очередным военным преступлением ВСУ.