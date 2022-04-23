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21 апреля украинский беспилотный аппарат сбросил на позиции ВС РФ ампулы с каким-то веществом. В настоящий момент осуществляется его анализ в специализированной лаборатории, рассказал начальник войск РХБЗ РФ Игорь Кириллов.

По его словам, действия ВСУ были химической атакой. Предполагалось, что ампулы разобьются при падении и спровоцируют взрыв, а также возгорание, в ходе которого будут выделяться опасные для здоровья и жизни военнослужащих ВС РФ вещества.

Напомним, что ранее Минобороны РФ подтвердило, что Киев может устроить провокацию с использованием химического оружия. Также о возможном его применении сообщалось еще до начала спецоперации, когда США переправили на Украину емкости с ядовитыми веществами.

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