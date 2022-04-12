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Китайские военные опубликовали в Сети видео, которое доказало высшую степень их боевой готовности. Они смогли уничтожить ДОТ из ручного огнемета всего за несколько секунд. Подробности передает издание Avia.pro.

Ранцевые ручные огнемёты показали высокую эффективность при штурме укрепрайонов противника. Объект противника был уничтожен всего за несколько секунд.

У противника, находящегося в ДОТе, не оставалось никаких шансов. Эксперты отмечают очень большую дальность поражения укрепления. Отдельно отмечается точность применения вооружения.

Аналитики издания отметили: «Противотанковые ракетные комплексы против ДОТа могут оказать меньший эффект, чем огнемёт. Высокотемпературное пламя просто не даст противнику скрыться, и он будет уничтожен либо вынужден покинуть укрепление».

На фоне ситуации с Украиной военные КНР показали высокую степень военной подготовки.

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