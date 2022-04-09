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Российские войска на Донбассе ведут наступательные действия сразу с нескольких направлений. С юга они приближаются к городу Угледар, а с юго-запада уже взяли под контроль населенный пункт Топольское, преодолев ожесточенное сопротивление подразделений ВСУ.

Портал «Военное обозрение» отмечает, что украинская армия задействует тактику маневренной обороны, которая осуществляется посредством большого количества мобильных подразделений. «Кочующие» минометные установки, танки и другую технику можно встретить на разных участках фронта. Но даже достаточно грамотное использование такой тактики совершенно не мешает ВС РФ уверенно приближаться к цели и закрепляться в населенных пунктах.

Авторы также сообщают о ситуации в Мариуполе, где на заводе «Азовсталь» по-прежнему остаются боевики националистических сил. Тем временем войска РФ установили контроль над ключевой высотой – маяком, который позволяет вести наблюдение за морским портом. Сам он также на 70 процентов находится под контролем войск ДНР и РФ.

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