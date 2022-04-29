Киев отлично понимает, что рано или поздно российские ВС придут в Одессу, так как терпеть в Южной Пальмире присутствие националистических сил никто не станет. Именно поэтому он может попытаться провести блицкриг в Приднестровье и фактически захватить в заложники подразделения ВС РФ в самопровозглашенной республике, пишет издание «Свободная пресса»,

Авторы поясняют, что тревожными сигналами к этому стали несколько взрывов, прогремевшие в Приднестровье 25 апреля. Кроме того, некоторые киевские политики все агрессивнее заявляют о необходимости установить контроль над ПМР и даже включить его в состав Украины.

Одесса для Киева имеет огромное стратегическое значение, поэтому ВСУ предпримут все возможные меры, чтобы обеспечить ожесточенное сопротивление войскам РФ. В том числе и тем, которые сейчас базируются на территории ПМР. Они вполне могут начать наступление на Приднестровье, чтобы нанести своеобразный превентивный удар, провести блицкриг и захватить в плен российских военных. Однако проблема в том, что Киев несколько переоценивает возможности своей армии.