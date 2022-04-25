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В ходе спецоперации ВС на Украине из тени вышла группировка войск Центрального военного округа, которая обозначена символом «О». Она участвует в СВО с самого начала, однако некоторое время решала задачи, которые не позволяли ей сильно светится, рассказал военкор Евгений Поддубный.

Он отметил, что символ О означает «Отважные». Группировка с первых дней спецоперации вела боевые действия на территории Сумской области. Сейчас она находится под Харьковом и планирует продвижение к Донецку.

По словам военного корреспондента Александра Коца, подразделения сейчас полностью заблокировали для Киева возможность перебросить дополнительные силы к Донбассу. В их задачи входит закрытие Славянско-Краматорской агломерации с северо-восточного направления. Журналист также отметил, что символ О, который долгое время находился в тени, совсем скоро станет столь же узнаваемым, как V и Z.

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