Для удара по затаившимся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе неонацистам ВС РФ впервые с начала спецоперации задействовали дальние бомбардировщики Ту-22М3, сообщил портал «Русская весна». Также он опубликовал видеозапись поражения намеченных целей.

Информацию о первом применении Ту-22М3 подтвердил в беседе с журналистами издания The Guardian представитель украинского военного ведомства Александр Мотузяник. Он также отметил, что основными направлениями для атак российских войск являются Мариуполь, Попасная и Рубежное.

Напомним, что зачистка Мариуполя от националистов ВСУ продолжается. Сейчас противник остался лишь на заводе «Азовсталь», который за прошедшие годы боевики превратили в настоящую крепость, активно используя подземные коммуникации предприятия.