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На военном аэродроме на территории Полтавской области российским военным удалось уничтожить истребитель противника и несколько замаскированных вертолетов. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что по объекту был нанесен высокоточный ракетный удар.

Всего с начала военной спецоперации на Украине уничтожено 125 летательных аппаратов и более двух тысяч танков. Последние успешные удары по бронетехнике были нанесены в Харьковской области. Здесь боевики хранили резервные боевые машины для усиления подразделений ВСУ.

Кроме того, под Харьковом была разбита крупная группировка националистов. Для уничтожения штаба ВСУ применялись ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», которые легли точно в цель, сообщило военное ведомство.

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