Кольцо вокруг наиболее боеспособных подразделений ВСУ на Донбассе неумолимо сжимается. Украинская армия и националистические батальоны несут серьезные потери, причем очень много военнослужащих принимают решение добровольно сложить оружие.

Сейчас главной задачей российских войск является дробление крупной группировки ВСУ в Славянске и Краматорске, превращение ее в несколько мелких подразделений и создание котлов для каждого из них. После этого у неонацистов останется простой выбор – либо биться до последнего, либо сдаться в плен, пишет портал «Русская весна».

Напомним, что 22 апреля Минобороны определило новые цели после освобождения Донбасса. ВС РФ должны установить контроль над всем югом Украины, включая Николаев и Одессу, что позволит получить выход в Приднестровье.