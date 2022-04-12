Высокий уровень заражения и низкие темпы вакцинации в ряде стран – главные причины, почему о завершении пандемии коронавируса в ближайшее время говорить рано. Об этом на заседании комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил её руководитель Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, эпидемиологическая напряжённость усиливается действиями некоторых стран, которые на фоне пандемии решили полностью отказаться от ограничительных мер. Такие действия вкупе с высокой заразностью штамма “омикрон” ведут к распространению заболеваемости. Впрочем, при этом Гебрейесус признал, что смертность от коронавируса в мире значительно снизилась за последнее время.

В вопросе распространения вируса глава ВОЗ также выделил и другие факторы. Он отметил, что наука пока не может предугадать, как будет мутировать вирус, а значит, каким образом нужно будет с ним бороться. Кроме того, со слов Гебрейсуса не до конца понятно, как долго держится иммунитет у привитого населения, а само оно уже устало от социальной изоляции.

Руководитель ВОЗ снова напомнил, что вакцинация – главный способ борьбы с коронавирусом. Однако, в ряде стран до сих пор сохраняется низкий процент привитых граждан в том числе и среди медицинских работников. И это существенно тормозит борьбу с пандемией.