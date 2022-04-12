читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Высокий уровень заражения и низкие темпы вакцинации в ряде стран – главные причины, почему о завершении пандемии коронавируса в ближайшее время говорить рано. Об этом на заседании комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил её руководитель Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, эпидемиологическая напряжённость усиливается действиями некоторых стран, которые на фоне пандемии решили полностью отказаться от ограничительных мер. Такие действия вкупе с высокой заразностью штамма “омикрон” ведут к распространению заболеваемости. Впрочем, при этом Гебрейесус признал, что смертность от коронавируса в мире значительно снизилась за последнее время.

В вопросе распространения вируса глава ВОЗ также выделил и другие факторы. Он отметил, что наука пока не может предугадать, как будет мутировать вирус, а значит, каким образом нужно будет с ним бороться. Кроме того, со слов Гебрейсуса не до конца понятно, как долго держится иммунитет у привитого населения, а само оно уже устало от социальной изоляции.

Руководитель ВОЗ снова напомнил, что вакцинация – главный способ борьбы с коронавирусом. Однако, в ряде стран до сих пор сохраняется низкий процент привитых граждан в том числе и среди медицинских работников. И это существенно тормозит борьбу с пандемией.

Вам может понравиться

RusVesna: Войска РФ и ЛНР прорывают оборону Попасной, противник огрызается запрещенным оружием

Армия ЛНР ведет ожесточенные бои в Попасной, где подразделения ВСУ отступают вглубь населенного пункта. Наступательная операция по освобождению республики продвигается согласно плану, пишет издание «Русская весна». Военнослужащим Луганской народной республики

Минобороны РФ показало на видео работу экипажей танков в Харьковской области

11 апреля Минобороны РФ опубликовало видеозапись, на которой показана работа танковых подразделений Западного военного округа. У села Топольское, что в Изюмском районе Харьковской области, они вступили в противостояние с украинскими

В доме херсонского губернатора обнаружили продовольственный склад ВСУ и теробороны

Представители военно-гражданской администрации Херсонской области в доме у губернатора региона обнаружили продовольственный склад украинской армии и сил территориальной обороны. По имеющейся информации, часть продуктов питания подготавливалась для диверсионных групп, которые
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 апреля – ясно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 11 апреля – небольшой дождь, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 апреля – небольшой дождь, до 3 °C | Королев: погода, 11 апреля – облачно с прояснениями, до 20 °C | Подольск: погода, 11 апреля – дождь, до 3 °C | Армавир: погода, 11 апреля – небольшая облачность, до 22 °C |