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В железнодорожном депо населенного пункта Попасная в ЛНР ВСУ сконцентрировали крупные силы, однако Народной милиции и российским военным удалось выбить противника оттуда.

Военнослужащие ВСУ использовали кирпичную вышку на территории депо, откуда осуществлялась корректировка огня. После этого появлялась боевая машина пехоты, которая осуществляла обстрелы намеченных целей. В настоящий момент БМП и вышка уничтожены, а сам объект полностью перешел под контроль ЛНР.

Несмотря на успешный исход операции в депо, полностью выбить ВСУ из Попасной пока не удается. Они затаились на окраинах и оказывают сопротивление войскам РФ и бойцам Народной милиции республики.

Напомним, что военный эксперт Виктор Баранец ранее заявил, что в апреле на Донбассе намечается генеральное сражение ВС РФ и ВСУ.

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