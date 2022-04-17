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Президент Украины Владимир Зеленский больше месяца рассказывает о готовности к переговорам по Крыму и Донбассу, но даже не пытается доказывать ее на деле. Он просто тянет время, чтобы получить как можно больше военной помощи от Североатлантического альянса, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что Зеленский ранее уже требовал отвести войска, но когда РФ согласилась сделать это в Киевской области, Украина организовала инсценировку в Буче.

Теперь, чтобы достичь какого-то прогресса в переговорах о мире, Зеленский должен сперва вывести нацбаты и ВСУ с территории Донбасса, а также документально зафиксировать обязательства страны по демилитаризации, денацификации и признанию Крыма, ЛНР и ДНР. Все эти решения нужно принимать незамедлительно, если президент Украины действительно беспокоится за своих граждан.

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