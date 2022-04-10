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Окопавшихся на «Азовстали» в Мариуполе украинских радикалов можно выбить с завода, не уничтожая ключевые его сооружения. Заслуженный летчик РФ Владимир Попов рассказал, какие бомбы применяются в подобных случаях.

Он напомнил, что остатки националистического батальона «Азов» (запрещен в России) затаились на огромной территории предприятия «Азовсталь» с развитой сетью подземных ходов. Сверхмощные 3000-килограммовые бомбы для их уничтожения РФ использовать не намерена, так как завод после освобождения города потребуется восстанавливать, передает издание “Политэксперт”.

По словам Попова, вполне можно применить менее мощные, но эффективные объемно-детонирующие авиабомбы на 500-1500 килограмм. Они нанесут сооружениям предприятия минимальный и легко устраняемый ущерб. И позволят полностью уничтожить живую силу противника.

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