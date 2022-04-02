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Атака украинских вертолетов на нефтебазу в Белгороде вскрыла одну из серьезных проблем российской спецоперации. Чтобы не допустить повторения подобных инцидентов, Москве придется размещать на границах с соседним государством комплексы противовоздушной обороны, рассказал изданию «Украина.ру» военный эксперт Юрий Кнутов.

Он пояснил, что для защиты стратегических важных объектов, расположенных в непосредственной близости от границы и приграничных населенных пунктов, необходимо установить эффективную систему ПВО, которая будет выявлять и уничтожать вертолеты и беспилотники противника.

Проблема кроется в том, что зенитно-ракетные комплексы и радары придется снимать с центральной части России, где также имеются объекты, способные привлечь внимание националистических сил.

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